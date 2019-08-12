HABER

Hatay sahillerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentteki oteller dolarken, plajlarda da yoğunluk yaşanıyor - Arsuz Kaymakamı Musa Sarı: - "Kente arife gününden bu yana yoğun araç girişi çıkışı var"

Hatay sahillerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yüksek derecede seyreden hava sıcaklığı ve nemden kaçmak isteyenler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek, Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki sahillere akın etti.

Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, kente arife gününden bu yana yoğun araç giriş çıkışı olduğunu, bayramın esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Aldıkları önlemler sayesinde vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirdiğini anlatan Sarı, yoğunluğun bayramın ilk gününe göre arttığını belirtti.

Arsuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan da bölgedeki tüm otellerin yerli ve yabancı turistlerle dolduğunu dile getirdi.

Konya'dan bayram ziyareti için ailesiyle Hatay'a gelen Ahmet Toprak ise denizin keyfini çıkarmak için Arsuz'u tercih ettiğini kaydetti.

Öte yandan, günübirlik tatilcilerin de ilgi gösterdiği ilçenin giriş çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Bulaşıkçılıktan patronluğaBulaşıkçılıktan patronluğa
Can dostlara Büyükşehir şefkatiCan dostlara Büyükşehir şefkati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arsuz deniz hatay iskenderun plaj Samandağ turist turizm

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.