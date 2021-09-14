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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

14.09.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.

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