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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

02.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyerek çöp poşetlerine dolduruyor.

Toplanan atıklar, imha ediliyor.

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