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Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülemiyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, araçlarına binen vatandaşlar bölgeden ayrılıyor.

Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı

Hatay Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi.

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VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER

Yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı.

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Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.

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(DHA)

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