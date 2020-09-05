Hatay Samandağ'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Hatay Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı.
Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı.
Orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz, 13 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
(DHA)