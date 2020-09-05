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  4. Hatay Samandağ'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Hatay Samandağ'da orman yangını! Kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay Samandağ ilçesindeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERK ETTİLER

Yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz, 13 iş makinesi ve yaklaşık 300 personelin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
(DHA)

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