HABER

Hatay sanayi sitesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Hatay’da bir ahşap imalathanesinde yangın çıktı.

Hatay’da bir ahşap imalathanesinde yangın çıktı. Alevler çevre imalathanelere sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Merkez ilçe Antakya’nın sanayi sitesinde bir ahşap imalathanesinin üst katında belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yanında ve arkasında bulunan 3 imalathaneye sıçradı. Yangın, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanelerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Uludağ’daki tatilcilere yangın şokuUludağ’daki tatilcilere yangın şoku
(Özel) Şener Şen’in efsane filmi "Çıplak Vatandaş" gerçek oldu(Özel) Şener Şen’in efsane filmi "Çıplak Vatandaş" gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.