Hatay sanayi sitesinde yangın

Hatay’da bir ahşap imalathanesinde yangın çıktı. Alevler çevre imalathanelere sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Merkez ilçe Antakya’nın sanayi sitesinde bir ahşap imalathanesinin üst katında belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yanında ve arkasında bulunan 3 imalathaneye sıçradı. Yangın, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanelerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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