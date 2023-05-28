HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Hatay seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde?

Hatay seçim sonuçları ve oy oranları son dakika gelişmeleriyle beraber sorgulanıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da! İşte 28 Mayıs Hatay seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

Hatay 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 430.651 oyla yüzde 48.26 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 428.258 oyla yüzde 49.86 oy aldı.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Hatay'ın ilçeleri olan Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.



