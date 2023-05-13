HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023: Hatay seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları Mynet.com'da!

Hatay seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan vatandaşlar saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Hatay seçim sonuçlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Hatay seçim sonuçlarına dair detaylar...

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Hatay'ın ilçeleri olan Altınözü seçim sonuçları, Antakya seçim sonuçları, Arsuz seçim sonuçları, Belen seçim sonuçları, Defne seçim sonuçları, Dörtyol seçim sonuçları, Erzin seçim sonuçları, Hassa seçim sonuçları, İskenderun seçim sonuçları, Kırıkhan seçim sonuçları, Kumlu seçim sonuçları, Payas seçim sonuçları, Reyhanlı seçim sonuçları, Samandağ seçim sonuçları, Yayladağı seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

