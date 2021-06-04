Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Hatay'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından, Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi. Mardin Havalimanı'nda karşılanan şehit Altun'un cenazesi, konvoyla Midyat'a bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürüldü.

ANNESİ KÜRTÇE AĞITLAR YAKTI

Burada, düzenlenen cenaze törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 70'inci Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Midyat Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Cenazede şehidin annesi Aliya Altun Kürtçe ağıtlar yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altun'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

