HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

04.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kaza yapan askeri araçta şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun (28), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Hatay'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından, Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi. Mardin Havalimanı'nda karşılanan şehit Altun'un cenazesi, konvoyla Midyat'a bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürüldü.

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehitHatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

23e2076bd6e5d95f8a02ace2adef9284

ANNESİ KÜRTÇE AĞITLAR YAKTI

Burada, düzenlenen cenaze törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 70'inci Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Midyat Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin yakınları katıldı. Cenazede şehidin annesi Aliya Altun Kürtçe ağıtlar yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altun'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Sokağa çıkma kısıtlamasına seçim muafiyetiSokağa çıkma kısıtlamasına seçim muafiyeti
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
şehit Hatay

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.