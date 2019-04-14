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Hatay semalarını toz bulutları kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Hatay’da oluşan toz bulutları rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Öğle saatlerinde Hatay’da toz bulutları etkili oldu.

Hatay’da oluşan toz bulutları rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Öğle saatlerinde Hatay’da toz bulutları etkili oldu. Saatler ilerledikçe artan toz bulutları, hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre toz bulutlarının gece saat 00.00’den itibaren Hatay semalarını terk edeceği tahmin ediliyor. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları yollarda görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Çevre yollarında bazı sürücülerin araçlarının farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledikleri görüldü.

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay semalarını toz bulutları kapladı
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