Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatı sürüyor.

Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpilerden oluşan askeri araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti. Askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'a ilerledi.

FOTOĞRAFLI



