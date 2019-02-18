Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırılmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı’ya giden konvoydaki araç ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
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