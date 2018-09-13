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Hatay sınırına obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı Suriye

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