Hatay sınırına obüs ve tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu olan Hatay sınırına sevk edilen fırtına obüsü ve tankları taşıyan askeri konvoy, gece saatlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Antakya yönüne ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla askerleri selamladı. Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI/KIRIKHAN (Hatay),(DHA)



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