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Hatay sınırında askeri hareketlilik! Dev konvoy

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Suriye sınırından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.

Sınırda sıcak dakikalar! Dev konvoy

Sabah saatlerinde de TSK, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etmişti.
Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib reyhanlı hatay Suriye sınırı

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