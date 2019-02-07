Hatay sınırında HTŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Hatay’da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye’ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.
Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi’nde askeri yasak bölgesinden Suriye’ye kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Yahısların yapılan ilk sorgularında 3 Türk vatandaşının HTŞ terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu tespit edilirken, Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının kaydına rastlanmadı. Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şahıslar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına aldı.
4 kişinin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecek.
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