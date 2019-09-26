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Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Hatay’ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nin açılışı gerçekleşti.

Hatay’ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nin açılışı gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş,”600’ün üzerindeki yemeğimizle ile şu anda dünyadaki ender mutfaklardan bir tanesiyiz” dedi.
Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan Hatay’ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin (HESOB) koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, oda, borsalar ve kaymakamlıkların ortak katılımıyla İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti.
Kurdele kesimi ile yapılan açılış sonrası Belediye Başkanı Savaş Hatay haritası şeklinde yapılmış künefenin üzerine şerbet döktü.

“Hatay 600’ün üzerinde yemek çeşidine sahip olan bir şehir”
Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Bugün burada Avrupa Kültür Başkenti’nde dünya medeniyetler şehri Hatay’ı buluşturduk. EXPO 2021 Hatay’da yapılacak. İkinci organizasyon ise 9 ay sonra UNESCO tarafından Dünyanın 26 tane şehrinde bir tanesi seçildik. Ve Gastronomi şehri ilan edildik. Biz Hatay ile ilgili bu organizasyonlarla ilgili müthiş çalışmamız var. Amacımız bunun kalıcı olması. Ekonomiye, ticarete, turizme katkı sağlaması. Hatay Mutfağı çok önemli. Geçmişe dayalı. Hatay şu anda 600’ün üzerinde yemek çeşidine sahip olan bir şehir. 600’ün üzerindeki yemeğimizle ile dünyadaki ender mutfaklardan bir tanesiyiz. UNESCO tarafında tescillendirdik. Taçlandırmak da bundan sonra bizim. Biz burada ilk defa Hatay’daki en kaliteli mutfaklarla bu işi yapıyoruz. Ve Hatay’ın mutfağını hak ettiği şekilde gerçekten temsil etmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ve dünyadan şeflerin bir araya geleceği, yerli ve yabancı basın temsilcilerinin, üniversitelerin, gastronomi yazarlarının bir araya geleceği “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri” ve Hatay Gastro Fest İstanbul 2019; workshop’lar, söyleşiler, atölye çalışmaları, kına gecesi, aba güreşleri, mozaik yapımı gibi eğlenceli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı
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