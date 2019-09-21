Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başlıyor

Hatay’ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası alana taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan Hatay’ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin (HESOB) koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, oda, borsalar ve kaymakamlıkların ortak katılımıyla 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.

“İstanbul Hatay Günleri”nin Üretici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil iki şehirden biri olan Hatay’ı tanıtmak için iyi bir platform olduğunu söyleyen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “On binlerce yıl önceden günümüze kadar gelmiş kadim bir kültüre sahip olan Hatay; mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesle aktarımı açısından oldukça zengin bir kent. Biz de bu zenginliğimizi tanıtmak, şehrimizin marka değerinin farkındalığını artırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.