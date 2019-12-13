Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

Hatay'ın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) katıldığı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Gastronomi Evi'nde, kentin "Öğrenen Şehirler Ağı"na dahil edilmesi dolayısıyla tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, buradaki konuşmasında, Hatay'da çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığını belirtti.

Hatay'ın elinde UNESCO'nun iki değerinin bulunduğunu kaydeden Savaş, "Bir toplumu geliştirmek için o toplumun öğrenmeden uzak tutulmaması gerekir. Bu nedenle biz insanlarımızın öğrenme isteğini beşikten mezara kadar yüksek seviyede tutmak için adımları atıyoruz. Onun için Hatay'daki herkesi sahip olduğumuz altın bileziklere dört elle sarılmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin güzel şehrimiz Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Korucu da Hatay'ın, UNESCO tarafından gastronomi alanında 2017 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldığını hatırlattı.