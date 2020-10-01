Hatay Valiliği açıkladı: "Afrin’deki patlamada 2 kişi yaralandı"

Suriye’nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.15 sıralarında Afrin merkez Racu yolu üzeri Selahattin Eyyübi kavşağında meydana gelen araç patlaması olayıyla ilgili ilk belirlemelere göre 2 sivil çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Açıklamada, olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisi ile hafif çaplı maddi hasar oluştu.

Hatay Valiliği koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerince olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

