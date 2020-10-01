HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay Valiliği açıkladı: "Afrin’deki patlamada 2 kişi yaralandı"

Hatay Valiliği açıkladı: "Afrin’deki patlamada 2 kişi yaralandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.15 sıralarında Afrin merkez Racu yolu üzeri Selahattin Eyyübi kavşağında meydana gelen araç patlaması olayıyla ilgili ilk belirlemelere göre 2 sivil çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Suriye’nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 2 sivil yaralandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.15 sıralarında Afrin merkez Racu yolu üzeri Selahattin Eyyübi kavşağında meydana gelen araç patlaması olayıyla ilgili ilk belirlemelere göre 2 sivil çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Açıklamada, olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisi ile hafif çaplı maddi hasar oluştu.
Hatay Valiliği koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerince olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüste 3. ve 4. dalga uyarısıProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüste 3. ve 4. dalga uyarısı
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Sevgilisini öldüren kadın ifadesi ortaya çıktı: O beni öldürecekti!
Sevgilisini öldüren kadın ifadesi ortaya çıktı
Sarıyer'de koca dehşeti! Sığındığı baba evine aracıyla çarptı
Sarıyer'de koca dehşeti! Sığındığı baba evine aracıyla çarptı
Muğla'da hareketli anlar! Eğlence mekanına alınmayan polis havaya ateş açtı
Eğlence mekanına alınmayan polis dehşet saçtı
AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da deprem
Dalgalar arasında dehşeti yaşadı, duvara tırmanarak kurtuldu
Dalgalar arasında dehşeti yaşadı, duvara tırmanarak kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.