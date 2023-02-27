HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay Valiliği'nden idari izin kararı! İkinci bir talimata kadar...

Hatay Valiliği'nden idari izin kararı! İkinci bir talimata kadar...

27.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da valilikten dikkat çeken bir idari izin kararı geldi. Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağını bildirdi. İşte detaylar...

Hatay Valiliği'nden idari izin kararı! İkinci bir talimata kadar...

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri, belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç, hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır. Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, il merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöken bina anbean kameraya yansıdı, panik anları...Çöken bina anbean kameraya yansıdı, panik anları...
'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti
Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay İdari izin

En Çok Okunan Haberler

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...

Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.