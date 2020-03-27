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Hatay Valiliği'nden provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama: Yasal işlem başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 22:46 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından yaydıkları "Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay’ın ilçelerine göndermeye başladı" şeklindeki yalan haber hakkında yasal işlem başlattı.

Hatay Valiliği'nden provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama: Yasal işlem başlatıldı

Hatay Valiliği sitesinden yapılan açıklamada, Hatay'da her dinden ve inançtan insanların huzur ve barış içinde yaşadığı hatırlatıldı.

Sosyal medya hesaplarından bazı provokatif paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların salgın nedeniyle evlerinde geçirdiği bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye çalışan bazı provokatörlerin sosyal medya hesaplarından yaydıkları 'Hatay'ın Defne, Samandağ, Arsuz ilçelerinde Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay’ın ilçelerine göndermeye başladı. Milletvekillerimiz gizli yayılan haberi Meclis'te konuşulmak üzere acilen toplantıya çağırdı. Arkadaşlar durum ciddi lütfen bu haberi hemen yayalım. Her yerde paylaşalım. Ailenize çevrenize akrabalarınıza hemen haber verin. Şu an hastaneler dolmak üzere ve virüs birçok Alevi vatandaşımıza bulaştı bile. Ne olur hemen yayalım...' şeklinde yapılan yalan haber hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Devletin sağladığı huzur ve güven ortamında herkesin kendi inancını özgür bir şekilde yaşadığı kaydedilen açıklamada, bu zor günlerde halkı ayırmaya, galeyana getirmeye çalışan provokatörlere geçmişte olduğu gibi şimdi de izin verilmeyeceği vurgulandı.

(AA)

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