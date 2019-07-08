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Hatay Valiliği: "Reyhanlı’daki yangında 3 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan zehirlendi"

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:25 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır.

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.

Çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı ve 10 vatandaşın ise dumandan zehirlendiği, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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