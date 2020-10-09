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Hatay Valiliği: "Yangın, trafo patlaması sonucu çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde çıkan yangın ile ilgili olarak Hatay Valiliği’nden yapılan açıklama da yangının trafo patlaması sonucu çıktığı ve risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliye ettiği belirtildi.Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı.

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde çıkan yangın ile ilgili olarak Hatay Valiliği’nden yapılan açıklama da yangının trafo patlaması sonucu çıktığı ve risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliye ettiği belirtildi.
Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın ile ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı. Yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.
Ayrıca şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekildiği belirtilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiği bildirildi.

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