Hatay Valisi Ata: İdlib'den göç beklemiyoruz

Ersin ERCAN-Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY Valisi Erdal Ata, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının ardından Türkiye'ye bir göç dalgası beklemediklerini söyledi. Vali Ata, göç olması halinde ise sınırın diğer tarafında ilk etapta kullanılabilecek 20 bin kişi kapasiteli kampların hazır olduğunu, ihtiyaç halinde 50 bin kişi kapasiteli yeni kampları da 2 aylık süreçte kurabileceklerini belirtti.

Suriye sınırındaki Hatay, ülkede 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göçten en çok etkilenen kentlerin başında. Yaklaşık 500 bin Suriyelinin yaşadığı kent, Esad güçleri ve Rusya'nın, muhaliflerin elindeki İdlib'e yönelik olası operasyonunda yeni bir göç riskiyle karşı karşıya kaldı. Hatay Valisi Erdal Ata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi görüşmesinde imzalanan İdlib mutabakatıyla, göç riskinin hemen hemen ortadan kalktığını söyledi. Vali Ata, "En son görüşmelere baktığımız zaman yakın bir dönemde eğer bu süreç inşallah böyle devam ederse bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmayız diye değerlendiriyoruz" dedi.

20 BİN KİŞİLİK KAMPLARI HAZIR

Vali Ata, olası göçe de hazırlıklı olduklarını ifade ederek, "İlk etapta kullanabileceğimiz 20 bin kapasiteli uygun yerlerimiz var farklı kamplarda. Ve çok acil ihtiyaç olursa yerlerini belirlediğimiz, yapabileceğimiz 50 bin kapasiteli yeni yerlerimiz var. Onlar tabi zaman alır, 2 aylık bir süreçte hazır hale getirebiliriz. Ama şu anda fiilen kullanabileceğimiz 20 bin boş kapasitemiz var. Bunlar hep sınırın öbür tarafında. Bir kısmı İdlib tarafında, bir kısmı Afrin'in muhtelif bölgelerinde kurduğumuz kampların olduğu yerlerde" diye konuştu.

'1-1,5 MİLYONLUK GÖÇ İÇİN HAZIRLIK YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Geçmişte Halep'te benzer çatışmalar olduğunda 35 bin, Doğu Guta'da 10 bin kişinin göç ettiğini hatırlatan Vali Ata, İdlib'de söylendiği gibi 1-1,5 milyonluk göç beklemediklerini söyledi. Vali Ata, şöyle konuştu:

"Şu anda İdlib'den 1-1,5 milyonluk göç dalgası beklemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmede alınan kararlar hayata geçirildiği taktirde tahmin ediyorum orası için gelişmeler müspet olacak ve göç dalgasıyla karşı karşıya kalmayacağız. Kalırsak tabii ki hazırlıklarımız var; bizim, AFAD, Kızılay, tüm kurum ve kuruluşlarımızın göç dalgasına karşı hazırlığımız var. Tabii 1-1,5 milyonluk bir göç dalgası geldiği taktirde böyle bir hazırlık mümkün değil."

Vali Ata, olası göçte gelecek Suriyelileri Hatay veya başka bir şehre alma düşüncesi olmadığını, sınırın öbür tarafındaki kamplarda barındırmayı düşündüklerini kaydetti.

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