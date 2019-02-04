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Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapılan seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart 2019 Pazar günü geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere seçim günü dışarı çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu bir durum olmadıkça dışarı çıkmaması kararı verildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’a seçim koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi.

Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapılan seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart 2019 Pazar günü geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilere seçim günü dışarı çıkma yasağı getirilmesi, evlerde kalan Suriyelilerin ise zorunlu bir durum olmadıkça dışarı çıkmaması kararı verildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’a seçim koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi. Vali Doğan, “31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimleri için bir araya geldik. Bundan birkaç hafta önce Gaziantep’te İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapmış olduğumuz toplantıda alınan kararların ilimizdeki uygulamaları ve bunlara dair istişarelerde bulunmak üzere bir aradayız. İlimizde ’Seçim Koordinasyon Merkezi’ GAMER’de kuruldu. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız burada görevlendirilerek, yapılacak seçimin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Valilik olarak görevimiz vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz” dedi.

“Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”
Seçim günü Hatay’da yaşayan Suriyeliler için alınan kararları da paylaşan Vali Doğan, “Geçici Barınma Merkezlerinde yaşayan Suriyeli misafirlerimiz, seçim günü Geçici Barınma Merkezlerinden dışarı çıkmayacaklar. Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirleri güvenlik güçlerimiz ile birlikte alacağız. İlimizde yeterli güvenlik personelimiz bulunduğundan dışarıdan takviye birim talebimiz olmayacak" dedi.
Türkiye’nin seçim konusunda en tecrübeli ülkelerden birisi olduğunu belirten Vali Doğan, "Her seçimde ciddi anlamda seçime katılım oranına sahip bir ülkeyiz. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerin de ilimize yakışır hoşgörü ve olgunluk içerisinde, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansıyacağı huzurlu bir ortamda gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Toplantı daha sonra İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü ve jandarma tarafından hazırlanan “Seçim Güvenliği” konusunda alınan tedbirler ile ilgili sunumlarla devam etti. Gerçekleşen toplantıya Hatay Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

Hatay Valisi Doğan: “31 Mart seçimlerinde Suriyeliler mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayacak”

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