HABER

Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta toprağa verildi.

Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta toprağa verildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas'ta yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Kaya Doğan evinde vefat etti. Kaya Doğan için Ulu Cami'de cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Rahmi Doğan ve ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıHatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıHatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Turizmcilerden tatil dolandırıcıları uyarısıTurizmcilerden tatil dolandırıcıları uyarısı
Manisa’da ender görülen ’Mekik Kelebeği’ bulunduManisa’da ender görülen ’Mekik Kelebeği’ bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.