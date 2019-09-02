Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçen hafta Türkiye sınırına yakın Suriye topraklarında yer alan Bab El Hava Sınır Kapısı ve Atme Kampı'nda Esed rejiminin ve Rusya'nın hava saldırılarını durdurmak için düzenlenen protestoya ilişkin " Herkes müsterih olsun. Biz sınırlarda gerekli her türlü tedbiri alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Hükümetimizin kararı da sınırlardan hiç kimseyi Türkiye'ye geçirmeme yönünde ve bunu da uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hatay Temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye arasındaki kara sınırının 911 kilometre olduğunu bunun 288 kilometresinin Hatay sınırları içerisinde bulunduğunu söyledi.

Hatay'ın Suriye sınırı içerisinde İdlib'in sorunlu bir bölge olduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"288 kilometrelik bu sınırın tamamını gerek beton bloklarla gerekse de çeşitli fiziki sınır güvenlik sistemleriyle koruyoruz. Şu anda sınırımızda koruma anlamında herhangi bir sıkıntı ve açık yok ama çok uzun bir sınırın olması ve karşıda da yekun kitlenin toplanmış olması, bu bir risk. Bu riski görmezden gelme şansımız yok. Şu anda İdlib'de 3 milyon 750 bin civarında kişi yaşıyor. Bizim kontrol ettiğimiz Afrin bölgesinde 450-500 bin kişi yaşıyor. Tabii bizim kontrolümüz olan noktada herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Afrin sınırı ile ilgili bir sorun yok. Bizim için en sıkıntılı bölge 'İdlib' diye tabir ettiğimiz bölge."