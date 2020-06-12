HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı! Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı...

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı! Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor." dedi. Doğan, "Afrin ve İdlib'e görev yapmaya giden personelimiz, polislerimiz, askerlerimizden 150'sinde koronavirüs çıktı" ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı! Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı...

Vali Doğan, Arsuz ilçesinde katıldığı bir temel atma töreninde, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kovid-19 sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelere baktığımız zaman Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının ve ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmek lazım. Biz Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci sağlık personeliyle, diğer bakanlıklarımızın temsilcileriyle biz de başarılı şekilde yürüttük. Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor."

Doğan, Afrin ve İdlib'deki vakalara ilişkin bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afrin ve İdlib'de bugüne kadar sivil vatandaşların hiçbirinde pozitif vakaya rastlamadık ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden ve korunaklı alanlarda kalan personelimiz, polislerimiz, askerlerimizde çıkan pozitif vakalar var. 320 vakanın 150'si Afrin ve İdlib'de çıktı. 120'si Afrin'deki polislerimizde, 20'si İdlib'deki hava taburunda çıktı. En son geçen hafta gelen Suudi Arabistan'dan gelen 517 kişinin 27'sinde pozitif vaka belirlendi. Biz 'vakaları tam sıfırladık' derken bu yurt dışından gelenlerle birlikte bugün itibarıyla 20 pozitif vakamız var. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda sağlık hizmetlerine çok büyük yatırım yaptı. Gayret ve alınan tedbirlerle Kovid-19 sürecini çok az hasarla atlattık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Bakan Gül'den Metin Topuz açıklamasıBakan Gül'den Metin Topuz açıklaması
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

O ilimizde insan seli!

O ilimizde insan seli!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Diyarbakır'dan sonra Batman'da da ikinci dalga endişesi! Vaka sayıları artıyor

Diyarbakır'dan sonra bir ilimizde daha ikinci dalga endişesi!

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Sağlık çalışanını taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı

87 yaşındaki hastasına hakaret eden doktora büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.