Hatay Valisi: TSK İdlib’de saldırıya uğradı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı düzenlendiğini, saldırıda 9 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Doğan, çok sayıda yaralı bulunduğu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralıların kan ihtiyacı bulunmadığını da belirten Vali Doğan, askerlerin tedavilerine başlandığını da duyurdu. Hatay Valisi doğan ilaveten, hastanelerin çevresinde yığılma yaşanmaması için çağrı da yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hayatını kaybeden Türk askeri sayısının 34 olduğunu bildiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü kaydedildi.

DW/ ETO, BW

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