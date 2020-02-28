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Hatay Valisi: TSK İdlib’de saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 00:27 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, TSK unsurlarının İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından hava saldırısına uğradığını açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı düzenlendiğini, saldırıda 9 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Doğan, çok sayıda yaralı bulunduğu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralıların kan ihtiyacı bulunmadığını da belirten Vali Doğan, askerlerin tedavilerine başlandığını da duyurdu. Hatay Valisi doğan ilaveten, hastanelerin çevresinde yığılma yaşanmaması için çağrı da yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hayatını kaybeden Türk askeri sayısının 34 olduğunu bildiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü kaydedildi.

DW/ ETO, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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