Hatay ve Şanlıurfa'da gece yarısı askeri sevkıyat!

Hatay'da 60 zırhlı aracın takviyesinin gerçekleştirildiği sıralarda Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoyun bir kısmı da PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Telabyad kentine sınırı olan Akçakale ilçesine geldi.