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Hatay ve Şanlıurfa'da gece yarısı askeri sevkıyat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 06:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin’deki birliklere askeri sevkıyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine de yoğunluk yaşandı.

Hatay'da 60 zırhlı aracın takviyesinin gerçekleştirildiği sıralarda Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoyun bir kısmı da PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Telabyad kentine sınırı olan Akçakale ilçesine geldi.

Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkıyat

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 40 araçlık tank ve obüs konvoyu gece saat saat 01.00'de Akçakale ilçesine ulaştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı.
Konvoyda tank, obüs ve mühimmat olduğu öğrenildi.

60 ZIRHLI ARAÇ HATAY'A GELDİ

60 ZIRHLI ARAÇ HATAY'A GELDİ
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a geldi.
Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.
Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Suriye hatay Şanlıurfa askeri sevkiyat

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