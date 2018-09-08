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Hatay'a 11 bin 500 metrekarelik ay-yıldız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesinde 16 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni kapsamında 11 bin 500 metrekarelik alanı kaplayacak şekilde ay-yıldız figürü inşa ediliyor - Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu Genel Koordinatörü Mehmet Yalçın: - "Ay-yıldız bir hafta içerisinde ışıklandırmış şekilde tamamlanacak ve ardından toprak üzerindeki en büyük Türk bayrağı unvanını alabilmek amacıyla Guinness'e başvuru yapacağız"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 16 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni kapsamında 11 bin 500 metrekarelik alanı kaplayacak şekilde ay-yıldız figürü inşa ediliyor.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisindeki alana 5 metre yükseklikteki demir borularla ay-yıldız figürü yapılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalar kapsamında ay ve yıldızı oluşturacak demir borular alana kurulurken, üzerinin kapatılıp, kırmızı şerit lambalarla aydınlatılması planlanıyor.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu Genel Koordinatörü Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 16 Eylül Pazar günü Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni'ne ev sahipliği yapacağını belirtti.

Şöleni anlamlı bir alanda yapmayı düşündüklerini ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Türk dünyasını ilçemizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda atlı gösteri, aba güreşi, yöresel gösteriler ve konser gibi etkinlikleri ay ve yıldızın altında yapmayı istedik. Ay-yıldız bir hafta içerisinde ışıklandırmış şekilde tamamlanacak ve ardından toprak üzerindeki en büyük Türk bayrağı unvanını alabilmek amacıyla Guinness'e başvuru yapacağız."

Yalçın, şölene katılanların ay ve yıldızın gölgesinde bir araya geleceğinin altını çizerek, "Katılımcılar 5 metre yükseklikteki ay ve yıldızın altında şöleni izleme şansı bulacak. Tüm etkinlikler de ay-yıldızın önünde olacak. Amacımız, 16 Eylül'de ilçemizde ağırlayacağımız Türk dünyasını ay-yıldızın altında buluşturmak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni hatay

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