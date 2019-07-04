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Hatay'a 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figür

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Hatay'a 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figür

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafta sonu ikincisi düzenlenecek "Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni" dolayısıyla 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine ay-yıldız figürü inşa edilecek.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Kızılgöl mevkisindeki şölen alanına, 5 metre yüksekliğindeki demir ayaklar üzerinde yükselecek dev ay-yıldız figürü yapılması için çalışma başlatıldı. Ay-yıldız figürünün 12 bin 500 metrekarelik alanı kaplayacağı belirtildi.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 6-7 Temmuz'da Müslüman Türk Dünyası Buluşma Şöleni'ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Yıldırım, dünyadaki Müslüman Türklerin aynı hilalin gölgesine sığabileceğini göstermek amacıyla şölen alanına büyük bir ay-yıldızlı figür yaptırdıklarını kaydetti.

Etkinliğe gelenlerin ay yıldızın gölgesinde, geçmişten bugüne süre gelen Türk etkinliklerini keyifle izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Etkinliğe geçen yıl 15 ülkeden misafirlerimiz gelmişti, bu yıl ise 25 ülkeden katılım beklemekteyiz. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinden 70 kadar dernek katılımda bulunacaktır. Toplam alanımız 125 bin metrekare. Otoparkından konaklama yerlerine kadar her şeyi özenle tasarladık. Ciddi bir hazırlık içerisindeyiz hazırlıklarımız bitmek üzere. Dünya Müslüman Türklerinin tamamı davetlidir ve bu çalışmalarımız her ne kadar Yayladağı'nda yapılmaktaysa da uzun vadeli hedeflerimiz var. 5 yıl içerisinde Türkiye'nin her yerinde bu platform çalışmalarını yürütmekle beraber 10 yıl içerisinde Türk dünyasının tüm ülkelerinde yapılacaktır. 15. yılda da sadece Müslüman Türklerin kendilerine has toplantıları olarak değil, Dünya Müslümanlarını da ırk gözetmeksizin toplamak üzere çalışmalarımız devam edecektir."

Yıldırım, şölene gelen misafirlerin Hatay'ın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulacağını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Müslüman Şölen Türk Yayladağı

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