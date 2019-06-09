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Hatay’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) şehadet haberi memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ulaştı.Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) memleketi Dörtyol ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.Yeşil Mahalle’de ikamet eden ve aldıkları acı haber ile ayakta durmakta zorluk çeken anne Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerine yakınları ve yetkililer destek olmaya çalıştı.Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Hatay’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) şehadet haberi memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23) memleketi Dörtyol ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.
Yeşil Mahalle’de ikamet eden ve aldıkları acı haber ile ayakta durmakta zorluk çeken anne Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerine yakınları ve yetkililer destek olmaya çalıştı.
Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları şehadet haberini alır almaz taziye için eve akın etti.
Bekar olan ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Hatay’a şehit ateşi düştü

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