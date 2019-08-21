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Hatay’a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Hataylı askerin baba ocağına acı haber ulaştı.Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi amacıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Hataylı askerin baba ocağına acı haber ulaştı.
Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi amacıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi. Operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar’ın (28) Antakya ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Fatma-Haşim Uçar çiftine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile beraber askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde acı haber verildi.
Acılı ailenin evine Türk bayrağı asılırken Antakya Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu.

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