HABER

Hatay’a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi.

Hatay’a şehit ateşi düştü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada ağır yaralanan Hataylı özel harekat polisi yaşamını yitirdi.
Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrildi. Kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Ali Uçar (23) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehit düşen özel hareket polisi Ali Uçar’ın Antakya ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Abdülsemet-Gülsüm Uçar çiftine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri nezaretinde acı haberi verdi.
Acılı ailenin evine Türk bayrağı asılırken Antakya Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu.
Çevre binalarda oturan vatandaşlarında pencere ve balkonlarına bayrak astığı görüldü.
Şehidin yarın öğle namazına müteakiben Antakya Mezarlık Kompleksinde kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay’a şehit ateşi düştü

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
Yaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası olduYaralı kedisini ararken soyuldu, tek tesellisi antika parası oldu
HDP’liler tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını öne süren annenin, oturma eylemi sürüyorHDP’liler tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını öne süren annenin, oturma eylemi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.