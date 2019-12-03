HABER

Hatay'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 07:51 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

HATAY, (DHA) - SURİYE'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı 
İstanbul'da ormanlık alanda araç yangınıİstanbul'da ormanlık alanda araç yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Görevde yükselmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Liste yayımlandı! HSK kararları Resmi Gazete'de!

Cyber Monday nedir? Black Friday'den (Muhteşem Cuma) sonra şimdi de Siber Pazartesi!

Cyber Monday 2019 indirimleri nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.