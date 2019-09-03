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Hatay'a serbest bölge talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur: - "Hatay 5. teşvik bölgesine alınsın ve serbest bölge kurulsun"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın 5. teşvik bölgesine alınmasını ve serbest bölge kurulmasını istedi.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Hatay'ın serbest bölge statüsüne kavuşturulması ve 5. teşvik bölgesine alınması için çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Serbest Bölge Kanunu'nun 1953'te yürürlüğe girdiğini, 1956'da İskenderun'da serbest bölge kurulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yayımlandığını ifade eden Güzelmansur, ancak Hatay'a serbest bölge kurulmadığını söyledi.

Güzelmansur, Hatay'ın bölgesel ve ulusal anlamda kalkınmayı hızlandıracak özelliklere sahip olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde mevcut serbest bölgeler içerisinde üretim ve ticarete yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest bölgelerden biri olabilecek potansiyel Hatay'da vardır." dedi.

Hatay'ın bütün özellikleri göz önüne alındığında serbest bölgenin tüm niteliklerini fazlasıyla taşıdığını aktaran Güzelmansur, "Hatay 5. teşvik bölgesine alınsın ve serbest bölge kurulsun." ifadesini kullandı.

Suriye krizinden en çok etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini, kentte işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Güzelmansur, serbest bölgenin hayata geçirilmesiyle Hatay'ın kendini toplaması ve nefes almasının sağlanacağını, gelecek kuşaklara istihdam imkanı yaratacak bir miras bırakılacağını anlattı.

Güzelmansur, Hatay'ı savaşın gölgesinde kalan bir il değil, kalkınan, uluslararası arenada tüm ülkelerde tanınırlığı olan bir il yapma çabasında olduklarını sözlerine ekledi.

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