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Hatay'da 1 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

 HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün (21), kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

Hatay'da 1 asker şehit oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün (21), kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu. Üstün'ün Niğde'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Türkiye'ye kaçak olarak girmeye çalışan Suriyelilere askerler müdahale etti. Müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün, kazara ateş alan kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Silah arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Üstün, tüm çabalara karşın şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu haberi, Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, askeri erkan ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'den alan baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine geldi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
2 kardeşi bulunan şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Hatay'da 1 asker şehit olduHatay'da 1 asker şehit oldu

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