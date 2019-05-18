Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan kişileri yakalamam için yapılan müdahale sırasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Müdahale esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Onabaşı Ertuğrul Üstün için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA,(DHA)

