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Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

  ŞEHİT ÜSTÜN, TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında şehit düşen Onbaşı Ertuğrul Üstün (21) için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT ÜSTÜN, TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında şehit düşen Onbaşı Ertuğrul Üstün (21) için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Kayırlı köyü meydanında gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende acılı baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin anne ve babasını, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan yakınları da 'Seninle gurur duyuyoruz' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ertuğrul Üstün, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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