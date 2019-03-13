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Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırıkhan-Reyhanlı karayolu üzerinde yol kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 MA 3334 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü M.E. (22) gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Suriye uyruklu

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