HABER

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsü olduğu tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında şüpheli bir aracı durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 13 Suriye uyruklu jandarmaya teslim edildi. Araç sürücüsü olduğu tespit edilen Mehmet T. (24) göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin yapılan inceleme sonunda Suriye uyruklu oldukları ve deniz yoluyla sınırı geçerek Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çatalca'da ayçiçeği deposunda yangınÇatalca'da ayçiçeği deposunda yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ordu'daki heyelan hakkında bildi aldıCumhurbaşkanı Erdoğan,Ordu'daki heyelan hakkında bildi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Göçmen Kaçakçılığı hatay Jandarma Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.