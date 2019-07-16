Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Merkez ilçe Antakya’da gerçekleşen 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Şehitleri anma programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Program, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun dua etmesiyle devam etti. İlahi ve kasidelerin de okunduğu programın devamında İstanbul’da canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinevizyon görüntüsü yansıtıldı. Büyük destekle izlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarım saatlik konuşmasının ardından program din adamlarının konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan milletvekili Güzelmansur, belediye başkanları ve parti temsilcileri birlik beraberlik mesajları verdi.

Son olarak kürsüye çıkan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. Bu hainlerin yargılanması devam etmekte, bu ihanet şebekesinin tasfiyesi için titizlikle çalışılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında FETÖ ile etkin bir şekilde yürütmekteyiz. İhanetin bedeli hainlik, sadakatin karşılığı ise şehitlik olmuştur. 15 Temmuz 2016’da, bu milleti sokağa davet eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, siyasi parti temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. O gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek meydanlara inen halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Vali Doğan’ın konuşmalarının ardından Hatay Medeniyetler Korosu mini konser verdi.

00.13’te selalar okundu

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından ülke genelinde 90 bin camide okunan selalar Hatay’da da tüm camilerde okundu. Antakya’da gerçekleşen milli birlik programda saatler 00.13’ü gösterdiğinde sela okundu. Okunan selanın ardından program son buldu. Programın ardından çok sayıda vatandaş demokrasi nöbeti tutmak için alandan ayrılmadı.