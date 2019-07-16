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Hatay’da 15 Temmuz etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 03:07 | Son Güncelleme

HATAY’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Anıt Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Hatay’da 15 Temmuz etkinliği

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Anıt Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, dini kanaat önderleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ve Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun 15 Temmuz demokrasi şehitleri için okuduğu dua ile devam etti. Etkinlikte konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde bu millettin silahları ile silahlanmış FETÖ’cü bir grubun, istiklal ve istikbale darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp parçalamak, ülkede bir iç savaş çıkarmak, sosyal grupları birbiriyle çatıştırmak, Türkiye’yi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek için darbe girişiminde bulunduğunu anlattı. Darbeci hainlerin, bu milletin asil duruşunu, cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamadığını aktaran Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sokakları, meydanları, köprüleri tutun talimatını; siyasi parti temsilcilerini, vatandaşları meydanlara davet etmesini hesaplayamamışlardı. Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. 15 Temmuz 2016’da bu milleti sokağa davet eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti temsilcilerimize ve o gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için, bayrak inmesin ezan dinmesin diye meydanlara inan tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu tarafından kısa bir konser verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'daki tüm camilerde aynı anda okundu.

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Hatay’da 15 Temmuz etkinliğiHatay’da 15 Temmuz etkinliğiHatay’da 15 Temmuz etkinliğiHatay’da 15 Temmuz etkinliği

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