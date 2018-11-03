HABER

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan grubu tespit etti.

Suriyeli oldukları belirlenen 12 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Selim Demiroğlu öldürüldüSelim Demiroğlu öldürüldü
Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen hatay yasa dışı geçiş

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.