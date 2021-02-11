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Hatay’da 16 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

11.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın merkez Defne ilçesinden 16 yaşındaki bir çocuk, inşaatın çatı katında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Uğur B.’yi ailesi aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı.

Hatay’ın merkez Defne ilçesinden 16 yaşındaki bir çocuk, inşaatın çatı katında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Uğur B.’yi ailesi aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Uğur B., Subaşı Mahallesi’ndeki bir inşaatın çatı katında, inşaat işçileri tarafından çatı demirlerine asılı halde bulundu.
İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi Uğur B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Uğur B.’nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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