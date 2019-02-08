Hatay’da 2 kişinin öldüğü patlamada ev sahibi tutuklandı

Hatay’da 2 katlı binada meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi’nde 25 Ocak günü 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada Yusuf Çolak (24) ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet (40) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
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