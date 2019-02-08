Hatay'da 2 kişinin öldüğü patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde 15 gün önce 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana gelen ve biri Suriyeli 2 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili ev sahibi M.K. tutuklandı.

Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde 25 Ocak günü patlama meydana geldi. Patlamada Yusuf Çolak (24) ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet (40) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

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