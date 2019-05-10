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Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçenin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Otogar mevkiinde meydana geldi.

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçenin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AG 4141, 31 Y 5111 plakalı otomobillerle bir kepçenin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 06 AG 4141 plakalı otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, 31 Y 5111 plakalı otomobilde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

Hatay’da 2 otomobil ve bir kepçe birbirine girdi

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